Le prenotazioni | la fattura | Courmayeur | cosa non torna sulle vacanze della Ferragni

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il soggiorno in Val D'Aosta, la chiamata effettuata all'hotel di Champoluc dae il "boom di" per "l'effetto": tutti i punti oscuri

Scoppia il pasticcio delle fatture nel caso Ferragni-Mascognaz: dall'hotel prima ci propongono di vederle, poi le negano. Non è cosa da poco ...L'hotellerie de Mascognaz dopo aver ospitato l'influencer è al centro delle indagini del Codacons. Dall'associazione la richiesta di alcune documentazioni ...Il Codacons solleva dubbi sul cosiddetto "effetto Ferragni" che avrebbe fatto impennare le prenotazioni nell'hotel in cui l'influencer ha soggiornato in Val D'Aosta. Dall'associazione anche la richies ...