Le parole di Formisano Dai biancorossi mi aspetto una gara gagliarda»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dodici punti messi insieme nel girone di ritorno. Il Perugia in questo 2024 ha fatto quattro su quattro, si è preso il terzo posto in classifica e non ha nessuna intenzione di mollare proprio ora. Da ormai più di qualche settimana, esattamente da prima della sosta, al timone della squadra umbra si è messo Alessandro. E sotto la sua guida il Perugia si è rimesso in riga. Ora non ha certo intenzione di far girare nuovamente il vento. Soprattutto davanti ai tifosi di casa. Ma il tecnico del grifo sa bene le insidie che può nascondere una squadra come quella di Troise. "E’ certamente una squadra importante e ben allenata – dice l’allenatore del Perugia – e devo dire che esprime anche un gioco interessante. Ho visto le due partite che il Perugia ha giocato conto il Rimini, ma certamente questa volta vedremo unadiversa. L’acuto che hanno avuto ...