Le parole di De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Verona

La nota del club, che specifica “di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club” La Rom ...Il patron del Napoli in conferenza con Mazzarri fa il bilancio del mercato. I risultati dei due anticipi pomeridiani. Prime parole da futuro ferrarista per il pilota inglese. Italia ancora sconfitta c ...De Laurentiis: “Zielinski è una splendida persona ma..” Queste le parole del presidente del Napoli: “Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L’Uefa ...