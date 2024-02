Le pagelle | si salvano il portiere | Rossetti e Karlsson Neri | un errore e tanti miracoli Il centrocampo non regge l’urto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)6. Paperissima in avvio: non trattiene la palla che gli sfugge sotto alle gambe. Infortunio d’altri tempi. Poi fa: su deviazione sotto misura di Bernardotto e a seguire su Spina e ancora su Bernardotto sfuggito al fuorigioco. Il fatto è che davanti a lui si aprono autostrade. Zagnoni 5,5. Frana in porta con il pallone del raddoppio umbro senza riuscire a contrarre Spina Rossoni 6. Si difende come può, mentre spuntano avversari da tutte le parti, risolvendo anche una situazione scabrosa nella ripresa (62’G. ng) Pucciarelli 5. Un fendente dalla distanza deviato sopra la traversa e un tiro ravvicinato ribattuto da Greco. Poi il nulla. (46’Mamona 5,5, entra bene con un assist che squarcia la difesa ospite, non sfruttato, poi anche lui soccombe agli avversari) Nina 5: in ombra e qualche volta in affanno su Bumbu, il ...