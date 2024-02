Le pagelle Cordinier a ritmi altissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)7,5 (in 26’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Una gara piena di energia in un momento in cui alcuni compagni sembrano avere le pile molto scariche. Lundberg 8 (in 22’ 6/6 da due, 2/4 da tre, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Durante la partita salva la pelle della Virtus in diverse occasioni. Nel finale si conferma il solito giocatore in grado di assestare il colpo del ko. Belinelli 7 (in 27’ 1/1 da due, 5/13 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Le sue triple consentono alla V nera di esorcizzare il terzo periodo, quello più delicato stando alle ultime uscite. E’, però, un ottimo contenuto tra due parentesi dove le polveri sono un po’ bagnate. Pajola 6,5 (in 16’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Bene in difesa ...