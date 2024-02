Le nubi nere e il nuovo crocevia Cosenza | ancora una sfida decisiva Fra classifica | umori e calendario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) I 238 metri di altitudine che elevano la città didal livello del mare non raccontano la vera scalata che impegnerà il Pisa questo pomeriggio in Calabria. C’è l’opposizione non facile della banda guidata da Caserta e poi vi sono le forti perturbazioni che scuotono l’ambiente fra delusione per i risultati, amarezza per l’andamento del mercato di gennaio, tifoseria arrabbiata e divisa dai noti problemi, silenzio stampa, distanze sempre più fredde e una panchina di Aquilani che forse inizia davvero a vacillare. Se queste turbolenze non entrano direttamente sul campo di gioco e non rotolano con il pallone sul rettangolo verde; resta innegabile la coltre nera che campeggia sulla testa della compagine di Aquilani dopo la sconfitta dolorosissima nel derby con il moribondo Spezia di D’Angelo. In tal senso si intuisce bene la delicatezza del match, ma pure la sua ...