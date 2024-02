Le musiche immortali dei Queen al Tuscany Hall

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Firenze, 3 febbraio 2024 – Un grande successo per “at the Opera”, lo show rock-sinfonico interamente basato sulle leggendariedei. Due serate a Firenze alper uno show che da qui all’estate ha ancora molte date in serbo (e a maggio tornerà in Toscana, a Livorno e Grosseto). Classici indimenticabili e senza tempo come We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, The Show Must Go On, Radio Ga Ga, Another One Bites The Dust sono i protagonisti assoluti dello show diretto dal maestro Isabella Turso.at the Opera, lo spettacolo aldi Firenze Oltre 40 artisti sul palco, un’orchestra d’eccezione composta dai migliori musicisti del panorama musicale odierno – come il Maestro Prisca Amori, ...