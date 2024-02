Le megacostellazioni di satelliti trasformeranno l’intelligence Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per gli Stati Uniti, i prossimi dieci anni saranno testimoni di una rivoluzione nel settore dello spionaggio satellitare, una trasformazione di enorme rilievo nelle capacità militari di Washington. L’aumento della cost-effectiveness nella produzione deipermetterà il dispiegamento di un numero di sistemi nell’ordine di migliaia; mentre i progressi dell’Intelligenza Artificiale, dei big data e del cloud computing andranno and impattare in modo positivo sul processo di elaborazione delle informazioni raccolte. Tuttavia ci sono anche dei lati negativi: dal sovraccaricando di informazioni, con annesse possibilità di errore nel micro-management delle stesse, al rischio di acquisizione di queste tecnologie da parte degli avversari. Per far ciò, è necessario che l’amministrazione Biden avvii un processo di adattamento del National Security Council alla nuova realtà ...