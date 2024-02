Le foto di Lucas Una società ai raggi X

(Di sabato 3 febbraio 2024) Immortalare il vissuto umano nella sua più grande dignità. E’ soprattutto questo il contenuto degli 80 scatti in bianco e nero, oltre ad un’installazione multimediale, presenti da oggi fino al 5 maggio al Carmi di Carrara con la mostragrafica ‘Altre voci, altri luoghi’. La mostra racconta l’attività di Uliano, uno dei più importanti autori dellagrafia sociale italiana che, con i suoi scatti ha documentato dagli anni sessanta alcuni dei mutamenti più importanti, politici, sociali e culturali, italiani ed esteri. La mostra, che sarà inaugurata oggi alle 17, è promossa dal Comune di Carrara e curata dall’associazione Archivi della Resistenza – Circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo e gode del patrocinio della Regione Toscana, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Accademia di Belle Arti di Carrara. Oltre ...

