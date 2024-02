Le espressioni della sofferenza umana in un libro-reportage sulle emozioni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) "È impossibile guarire da una cosa che non riconosci come una malattia" confessa al giudice un personaggio collaterale de "La verità che ci riguarda" di Alice Urciuolo (66than... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti