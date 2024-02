Le cognate di Mary di Danimarca | Alexandra e Marie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Nella monarchia danese si intreccia una storia di matrimoni, divorzi e nuove alleanze, che coinvolge tre donne:Cavallier, moglie del Principe Joachim diManley, ex moglie del Principe e attuale Contessa di Frederiksborg, eDonaldson, la Regina consorte di. Ci sono stati un po’ di alti e bassi tra le tre donne e al momento sembra che le tensioni tranon si siano placate. Le voci su un rapporto poco idilliaco tra le due sono rafforzate dall’assenza dialla proclamazione del nuovo Re, il cognato Frederik, ufficialmente per rimanere accanto ai figli negli Stati Uniti. Molti ritengono che i rapporti tesi tra lestiano addirittura crescendo in una faida che minaccia di ...

Fin dalla prima apparizione ufficiale, Mary di Danimarca ha stupito il mondo intero con la sua storia personale, che da donna australiana l’ha portata nella famiglia reale danese, e con la sorprendent ...Primo compleanno da regina, per Mary di Danimarca: 53 anni il 5 febbraio. La regina con natali commoner in Australia dove incontrò in un pub l’amore della vita oggi re, Frederik X proclamato al suo ...In attesa di assistere all'intronizzazione del nuovo re, Frederik X, e della regina Mary, il 14 gennaio nel castello di Amalienborg di Copenaghen, ...