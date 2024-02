Lavoro | 7 consigli per scrivere un curriculum efficace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Firenze, 3 febbraio 2024 - Cos'è il? E' il biglietto da visita per presentarsi nel mercato del. Per questo è importante scriverlo nel migliore dei modi, con cura e attenzione. Come si fa? "Ilè la prima cosa che viene vista dal selezionatore e dal datore di. Deve perciò rappresentare chi lo invia, in modo chiaro e facilmente leggibile. Va scritto pensando chi lo legge e per quale posizione”, risponde Elena Parigi, responsabile area Toscana di Openjobmetis, che condivide settefondamentali per assicurarsi che il propriocatturi l'attenzione dei selezionatori e convinca loro della propria idoneità per la posizione desiderata. 1. Pulizia e chiarezza del layout Unpulito e ben strutturato è essenziale. ...