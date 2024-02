L’avanzata della destra Grandi manovre Ue della premier Orban e Le Pen verso i conservatori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Qualcuno crede davvero che Marine Le Pen possa concorrere per l’Eliseo da alleata in Europa con l’Afd?", dà per scontato un senatore emerito del centroriguardo alla defezione prossima ventura del Rassemblement National dal gruppo delle Identità (Id) per approdare a quello deieuropei (Ecr) guidato dallaitaliana. Che la leaderfrancese si stia "lentamente melonizzando", del resto, non è una supposizione nostrana. "Marine Le Pen si avvicina a Giorgia Meloni e prende le distanze da Afd", si legge su Le Monde. Pur definendo "al momento irrealistica" la confluenza nel gruppo conservatore, secondo l’autorevole quotidiano francese "i segni di apertura tra Rn e Fratelli d’Italia pongono la questione dell’eventuale alleanza post elettorale tra i ...