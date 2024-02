Laurea a Giulia Cecchettin | Ha squarciato le coscienze La sorella | fiera di te | genietta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Congratulazioni ingegnera". Nessuna più diavrebbe meritato di porre in capo la corona d’alloro dellende che, idealmente, ieri le hanno donato quando è stata proclamata dottoressa in Ingegneria biomedica. La 22enne di Vigonovo avrebbe dovuto discutere la tesi il 16 novembre, nella stessa facoltà di Padova dove tra l’altro ha studiato anche il padre Gino. Ma quel giornoera già morta, dopo essere stata uccisa con 22 coltellate la notte fra sabato 11 e domenica 12, il suo corpo abbandonato in fondo a un canalone vicino al lago di Barcis (Pordenone). Femminicidio per il quale, dopo alcuni giorni di fuga fino in Germania, è finito in cella l’ex fidanzato Filippo Turetta, coetaneo della ragazza. "Congratulazioni ingegnera – ha detto con la voce rotta dal pianto Elena, la ...