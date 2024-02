Lattarulo gioca in casa | Pronto a dare tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Correre gli Assoluti inè una grande opportunità e Ianko, che nei 200 metri si appresta anche quest’anno ad essere l’unico spezzino in una manifestazione così importante, ne è perfettamente conscio: "Molte persone cominciano a fermarmi per strada, quel giorno ci sarà un sacco di gente a fare il tifo per me. Questo non può che farmi piacere ed essere di stimolo a". Per l’atleta della Duferco, allenato da Federico Leporati, è stato un inverno che è volato via al ritmo di almeno sei allenamenti alla settimana, con punte anche superiori. "Un lavoro molto duro, quando hai il giorno di riposo pensi solo a recuperare, non puoi certo permetterti distrazioni, le pagheresti subito". Potenziamento atletico e lavoro tecnico di grande intensità per colmare il gap che lo divide dai migliori italiani della ...