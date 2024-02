Latina | violentò l’ex compagna | ora sconterà 2 anni e 6 mesi di carcere

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024- In data 02 febbraio c.a. a Sezze, i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un cittadino classe 66 ivi residente in esecuzione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Roma, per espiazione di pena di2 e6 poichè nel 2010 si è reso colpevole del reato di violenza sessuale a Sezze ai ddella sua ex, cittadina venezuelana classe 69. Espletate le formalità di rito, il 58enne è stato tradotto presso la casa circondariale dia disposizione della competente A.G. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di ...