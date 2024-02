L' annuncio di Casa Savoia | Vittorio Emanuele morto a 86 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) "La Realdiannuncia quanto segue". Comincia così lo scarno comunicato con cui viene annunciata la morte didi, a 86. “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”, si legge nella comunicazione in italiano e in francese. Sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio,Filiberto.diera figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José. A lungo in esilio, era tornato in ...