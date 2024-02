L’angoscia delle tute blu | Ognuno di noi è coinvolto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Musi lunghi e preoccupazione tra gli operai dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, uno dei due i cui posti di lavoro, secondo il Ceo Carlos Tavares, sarebbero più a rischio. "Non solo i lavoratori, ma tutta la comunità è coinvolta", dicono in Comune. Un futuro incerto che gli operai, come spiegano loro stessi, non si aspettavano di dover affrontare "dopo la fine degli ammortizzatori sociali a inizio anno". "Niente ammortizzatori – affermano leblu – ma Tavares dice che siamo a rischio. Forse è una strategia, per chiedere altri incentivi, ma ha ragione il ministro Urso quando sostiene che finora sono serviti per auto prodotte all’estero. Lo Stato chieda la compartecipazione". Ai cancelli di Mirafiori non si respira un’aria buona. Al cambio turno14 leblu escono come sempre in fretta e pochi hanno voglia di ...