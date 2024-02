La Zeza di Bellizzi torna a Venezia dopo 40 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti”Per il Comune di Avellino il Carnevale è una cosa seria. Non è affatto serio, invece, che qualche personaggio in cerca d’autore provi a screditare il lavoro di promozione svolto da questa Amministrazione e questo Assessorato negli ultimi, e a dividere un fronte coeso, per mere ragioni diconto politico o elettorale facilmente intuibili, o peggio ancora per guadagnarsi il famoso quarto d’ora di celebrità”. Lo dichiara la vicesindaco con delega al Turismo, Laura Nargi, tirata in ballo da alcune note stampa inerenti una presunta “guerra delle Zeze irpine”, che avrebbe prodotto nientemeno che “la cancellazione del Carnevale ad Avellino”. ”Nulla di più falso. – continua Nargi – Questa Amministrazione e questo Assessorato hanno lavorato per restituire impulso alla grande tradizione dei Carnevali irpini e della ...