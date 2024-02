La vendetta dell’ex | false recensioni per punire i gestori del supermercato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rimini, 3 febbraio 2024 – Leonline: un’arma a doppio taglio per tantissime attività economiche, come dimostrano alcuni casi recenti balzati all’onore delle cronache. Lo sa bene una grande catena di supermercati con varie sedi in Romagna, che la scorsa estate si è ritrovata in bàlia della macchina del fango fatta scattare – sostiene la stessa società – da un ex dipendente. Quest’ultimo è stato denunciato dall’azienda dopo che, secondo la ricostruzione dei querelanti, avrebbe tentato di gettare discredito sugli ex datori di lavoro attraverso una serie di messaggi ‘fake’ condivisi sul profilo Google del. Messaggi che avrebbe avuto il solo scopo di rovinare la reputazione della società, spingendo la clientela a rivolgersi alla concorrenza. Scoperto lo stratagemma, l’azienda ha deciso di passare alle vie legali e si è rivolta agli ...