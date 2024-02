La terribile profezia di un’umanità senza futuro nel Gelo di Thomas Bernhard

(Di sabato 3 febbraio 2024) Diceva Ingeborg Bachmann che i libri disono “necessari, indispensabili, inevitabili”. E a rileggere, che torna adesso da Adelphi nella ormai classica traduzione di Magda Olivetti (rivista da Marina Pugliano), bisogna darle ragione., nel suo essere estraneo a tutto fuorché alle proprie fissazioni, odi, isterie, riesce a centrare il bersaglio dell’interpretazione dell’umano come pochi, e a diventare necessario e indispensabile anche per leggere la contemporaneità.è il primo romanzo dell’autore austriaco, pubblicato nel 1963, quando lui – nato il 9 febbraio 1931 – era poco più che trentenne. In Italia arrivò solo nella seconda metà degli ’80 grazie all’Einaudi, ma era ormai da tempo introvabile e così risorge con la forza di una sorpresa. La sorpresa di un giovane ...

Joe Biden si è rivolto al Congresso per chiedere di proseguire con l'impegno nel finanziamento all'Ucraina per la guerra scatenata dalla Russia (ilgiornale)

Per gli studiosi delle quartine di Nostradamus , il 2024 non sarà un anno particolarmente brillante. Ecco, secondo l'astrologo e medico francese, ... (ilgiornale)

Cosa è la Candelora Che significa La festa è chiamata Candelora perché in quel giorno si benedicono e distribuiscono ai fedeli candele che difendono dalle calamità ...Ecco il trailer italiano di La profezia del male, horror diretto da Spenser Cohen e Anna Halberg in uscita a maggio nelle sale ...Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte ...in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei ...