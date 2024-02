La tensione tra Usa e Israele è quello che vuole l' Iran

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) Aumentano gli attriti tra l’amministrazione Biden e. Il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che consente a Washington di imporre sanzioni ai coloni israeliani e, potenzialmente, ai funzionari dello Stato ebraico. “L’ordine esecutivo senza precedenti è il passo più significativo che l’amministrazione statunitense abbia mai intrapreso in risposta alla violenza dei coloni israeliani contro i civili palestinesi in Cisgiordania”, ha riportato Axios News. “deve fare di più per fermare la violenza contro i civili in Cisgiordania e chiedere conto ai responsabili”, ha dichiarato giovedì il segretario di Stato americano, Tony Blinken. “Gli Stati Uniti”, ha proseguito, “continueranno a intraprendere azioni per promuovere gli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti, compresa la fattibilità di una soluzione a due Stati, e ...