La strada Ue per diventare “Quantum Valley” non è in salita

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quello delle tecnologie quantistiche non è un mercato facile per il venture capital: a parte la cosiddetta era NISQ (Noisy Intermediate-Scale), richiede tempi lunghi. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta “cannibalizzando” l’attenzione. Che così rimane di nicchia, attraendo soltanto l’1% dei finanziamenti globale nel mondo del venture capital. Tuttavia, per chi si muove per tempo, i rendimenti potrebbero rivelarsi molto interessanti: si prevede che il mercato globale dell’informatica quantistica crescerà da 9,3 miliardi di dollari nel 2022 a 203,1 miliardi di dollari entro il 2032. E a dominare la scena potrebbe essere l’Europa. Sono le conclusioni di un rapporto pubblicato questa settimana dalla società di hardware IQM assieme alle venture capital OpenOcean e Lakestar. Il rapporto analizza gli investimenti dei venture capital, i finanziamenti governativi e ...