La stanza delle meraviglie | Così educhiamo i piccoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un letto ad acqua termoriscaldato che cambia colore, una bubble-tube luminosa, fili led a cascata, una piscina con palline di plastica trasparente, un proiettore mobile per la visione di filmati sulla parete ma anche sul soffitto, diffusori di essenze, cuscini ergonomici e un impianto audio: non siamo in un parco giochi. Ma nellasensoriale, che a breve sarà inaugurata all’interno della scuola dell’infanzia di Pila, che fa parte del comprensivo Perugia 5, governato dal dirigente Fabio Gallina. Sembra di entrare in un ambiente magico. Preside, ci spiega di che cosa si tratta? "Il termine giusto per definire questo spazio è “laSnoezelen“. Di fatto un eccellente esempio di tecnologia al servizio della multisensorialità. Attraverso di essa è possibile accedere a più canali di stimolazione ed attivare un’importante interazione con ...