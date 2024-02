La Sinnermania invade Firenze Boom di richieste alle scuole tennis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’immagine di Jannik Sinner disteso sul cemento di Melbourne resta nel cuore di molti italiani. La vittoria dell’altoatesino agli Australian Open 2024 riporta l’Italia all’epoca Panatta e incorona un percorso di successi che passa dalla vittoria della Coppa Davis nel 2023 fino al fenomeno Berrettini di due anni fa. Tutto questo ha fatto nascere una rinnovata passione per il, che si concretizza in un piccolodi iscrizioni ai circoli e. Anchesta vivendo la sua racchetta-mania: "Dal 2023 i nostri soci sono aumentati da 500 a 700- racconta Isabella Trenti, segretaria del Circolo del1898- e moltedi adesione devono ancora essere ratificate ed approvate". Un entusiasmo tangibile, come spiega Francesco Margheri, ...