La sanità privata lancia il Family doc | partito l’assalto alla medicina di base Padova fa da apripista col medico di famiglia a pagamento | approfittando dei buchi del Sistema sanitario nazionale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ultimo boccone a cui aspira la famelicaè ildi. Prima terra di conquista è il Veneto, dove la BMed Me.di.ca Group, un centro di, ha deciso dire a Mestrino, un Comune in provincia di, ildoc che altro non è che il vecchio carodi. Si legge sul sito: “Si chiamaDoc, ed è un servizio diinterna in regime privato, con un tocco di simpatia e calore familiare. Con noi, sentirsi a proprio agio è la norma, al costo di 50 euro”. “Si tratterebbe di un‘simpatico’ che fornisce prestazioni specialistiche a prezzi contenuti. Può ...