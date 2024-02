La rivolta dei trattori | lunedì la protesta al casello A14 di Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 -5 febbraio va in scena lo sciopero degli agricoltori contro le condizioni attuali del settore primario, tra rincari, politiche europee e importazioni sfrenate. Gli agricoltori della provincia die Urbino si ritroveranno a, davanti alautostradale dell’A14, e saranno oltre un centinaio iattesi da tutta la provincia, e anche dalle zone limitrofe, che si sono dati appuntamento per le 8 in quell'area. ORTE MANIFESTAZIONE NAZIONALE AGRICOLTORITRATTORE MANIFESTAZIONE SIT-IN AGRICOLTORIPossibili dunque disagi per gli automobilisti o per chi dovrà recarsi sul posto di lavoro. Gli organizzatori hanno avuto anche incontri con il Prefetto ed il Questore che hanno ...