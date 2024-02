La ripartenza della Recanatese | Un pieno di energia dal mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Tante facce nuove per avere energie fresche: era quello che dovevamo fare ed abbiamo fatto". Per Giovanni Pagliari insomma si tratta di una ri-partenza vera e propria dopo la chiusura delinvernale che ha portato complessivamente nove arrivi per una mezza rivoluzione dei ranghi di cui si avvertiva l’esigenza. Resta, in extremis, Edoardo Ferrante ma le scelte tecniche operate inducono a pensare che sia fuori dal progetto, d’altronde certi presupposti fondamentali sono venuti a mancare. Con l’allenatore partiamo dai difensori Allievi e Rizzo, entrambi fuori lista ma, seppur con percorsi diversi, con buone dosi di esperienza alle spalle: "Il primo a Rimini si è sempre allenato con la squadra: adesso lo valuteremo ma confidiamo di trovarlo in buonissime condizioni. L’altro comunque ha accumulato un discreto numero di presenze in categoria ed a noi servono come ...