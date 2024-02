La rimonta, il futuro e Inter-Juve, Pioli svela: “tifo per…” (Di sabato 3 febbraio 2024) Il Milan ha trionfato in rimonta nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A di questo pomeriggio. Una partita faticosa contro il Frosinone, che ha messo in difficoltà i rossoneri, che hanno poi trionfato 3-2, grazie ad un ottimo Jovic. Soddisfatto, Stefano Pioli ha così commentato la vittoria di oggi: “abbiamo giocato una gran partita, sono felice di ciò che abbiamo mostrato”. Il tecnico rossonero ha parlato anche del futuro e delle voci degli utlimi giorni: “non è un problema, l’importante è essere concentrati sul presente. È questo che ci prepara per il futuro. Queste cose non mi toccano, ripeto. C’è un club che a fine anno valuta il lavoro. Al Milan sto benissimo, l’ho detto fin dal primo giorno. Poi si vedrà“. Mentre sul big match di domani tra Inter Juve ha affermato: “se tiferò ... Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di sabato 3 febbraio 2024) Il Milan ha trionfato innell’anticipo della 23ª giornata di Serie A di questo pomeriggio. Una partita faticosa contro il Frosinone, che ha messo in difficoltà i rossoneri, che hanno poi trionfato 3-2, grazie ad un ottimo Jovic. Soddisfatto, Stefanoha così commentato la vittoria di oggi: “abbiamo giocato una gran partita, sono felice di ciò che abbiamo mostrato”. Il tecnico rossonero ha parlato anche dele delle voci degli utlimi giorni: “non è un problema, l’importante è essere concentrati sul presente. È questo che ci prepara per il. Queste cose non mi toccano, ripeto. C’è un club che a fine anno valuta il lavoro. Al Milan sto benissimo, l’ho detto fin dal primo giorno. Poi si vedrà“. Mentre sul big match di domani traha affermato: “se tiferò ...

Advertising

Altre Notizie

" Al termine della sfida inevitabile, dopo le voci che vorrebbero Antonio Conte sulla panchina dei rossoneri per la prossima stagione, la domanda a mister Pioli sul futuro: "Non deve essere un problema ...

(Adnkronos) - Vittoria in rimonta per il Milan che si impone 3-2 sul Frosinone allo Stirpe. La squadra di Pioli, passa per prima in vantaggio, ma poi si fa superare prima di trovare il pari e il gol ...

ma ancora una volta la prestazione caratteriale ci ha dato l’occasione di rimontare”. Un bilancio sulla gara e un commento all’apporto di Giroud anche in chiave futura: “Io così tanta calma ad un ...