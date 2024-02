La ‘Ridicola’ di Emanuela Grimalda | Dio è donna e non sa cosa mettersi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Bologna, 3 febbraio 2024 –stasera sarà in scena all’Auditorium di Calderino di Bologna (via IV novembre 4, Monte San Pietro) con "Ridicola", in cui l'attrice interpreta i suoi personaggi comici, cercando di comporre un manuale di sopravvivenza contemporanea. In questo spettacolo Dio è una, anzi, è una signora di mezza età, che si chiede sconcertata: “Ma se il Diavolo veste Prada, Diosi deve mettere?”. Lo spettacolo si svolge all'interno della rassegna "Teatro per le 4 stagioni" organizzata da Tita Ruggeri., come nasce l’idea dello spettacolo? “Ridicola nasce dalla volontà di raccontare il mondo da un punto di vista femminile, in modo provocatorio ma divertente. Attraverso l’ironia possono passare concetti ...