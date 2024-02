La ricerca biomedica nello Spazio decolla da Napoli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quinto lancioin due anni e secondo nel giro di dieci giorni, questi i numeri del gruppo Space factory diche si candida come uno dei protagonisti della New space economy italiana. L’idea vincente deitori napoletani è stata quella di progettare e realizzare un mini-laboratorio automatico che, mantenuto a temperatura costante sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) e semplicemente inserito in un rack standard, si attiva autonomamente e può fungere da incubatore per cellule o tessuti organici di diversa natura. Tramite l’attivazione pre-programmata di microinfusori, le cellule possono essere combinate con sostanze molecolari per studiarne le reazioni in condizioni di microgravità. Una volta completato il ciclo programmato di sperimentazione il mini-laboratorio si spegne autonomamente per ...