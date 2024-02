La protesta delle mogli dei soldati che imbarazza Putin

Giuseppe Conte , in visita in Emilia Romagna, ha risposto alle domande dei cronisti, soffermandosi sulla Protesta dei trattori , che sta interessando ... (ilfattoquotidiano)

Protesta agricoltori : “In piazza contro le politiche Ue e lo strapotere delle banche”

Roma, 22 gen – Dopo Francia e Germania, passando per la Romania, ora gli agricoltori scendono in piazza anche in Italia. In tutto il continente i ... (ilprimatonazionale)