La protesta degli agricoltori prosegue in Campania | solidarietà degli automobilisti nonostante i disagi alla viabilità

(Di sabato 3 febbraio 2024) Hanno allestito un presidio all'esterno del casello autostradale dell'A1 a Santa Maria Capua Vetere glicheno, come sta avvenendo in tutta Italia e nel resto...

«Porteremo la Protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci ... (leggo)

Gli agricoltori sono pronti a muovere verso Roma . Atteso per la settimana prossima il lungo corteo di mezzi pesanti ai quali seguirà poi una ... (ilcorrieredellacitta)

Cosa sta succedendo oggi in Europa? Come è possibile che il Green Deal, che è la soluzione al problema, venga scambiato con la causa del problema? ... (vanityfair)

E alla fine è arrivata anche la contestazione. La prima da quando la Ternana è passata di mano. Nicola Guida, nuovo proprietario e presidente del club rossoverde ha toccato con mano il malumore di una ...La protesta dei trattori punta su Roma. «Nei prossimi giorni - annuncia il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani - ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ...La socialista Ségolène Royal contro il prodotto iberico in solidarietà agli agricoltori in rivolta, Sánchez risponde ...