La prima medaglia d’argento della principessa Leonor di Spagna

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ottime notizie per ladie per le sue compagnesquadra di scherma dell’Accademia Militare di Saragozza. L’erede al trono, che lì frequenta il suo secondo anno come cadetta, ha ottenuto lanel XXIV Campionato Sportivo delle Accademie Militari per Ufficiali, popolarmente conosciute come Interacademias. Si tratta di un campionato che si tiene ogni due anni presso l’Accademia Generale dell’Aria di San Javier (Murcia). La squadra dell’erede al trono, ladi, è arrivata alla finalegara di scherma a squadre miste. Quest’ultima si è tenuta tra l’Accademia Centrale di Difesa (ACD) e l’Accademia di Saragozza (AGM), nella quale ...