La perseguita e la minaccia | lei lo denuncia e lo fa arrestare

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLava, lava. Sostava vicino al suo luogo di lavoro e con la violenza ha tentato anche di estorcerle del denaro. Il tutto perché lei si era rifiutata di avere con lui una relazione sentimentale. Ma la vittima, una donna di 31 anni, lo hato e per un uomo di 41 anni, con numerosi precedenti penali e di polizia, a Napoli è scattato l’arresto. Sul telefono della donna sono stati trovati decine di chiamate e di messaggi: “Tu devi essere mia”, scriveva in continuazione l’uomo. Il 41enne la seguiva in ogni suo spostamento, lava di morte, causando ansia e paura nella donna. Le indagini sono iniziate grazie alladella vittima presentata alla stazione dei carabinieri di Borgoloreto: il suo racconto, grazie anche alle dichiarazioni di ...