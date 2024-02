La pelliccia non è più un tabù?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) All’inizio c’era solo lei, la. Quasi sempre, quando pensiamo all’uso dellacome abbigliamento, dimentichiamo che in realtà è stata il primo vero indumento. Agli albori del genere umano, pelli e velli animali rappresentavano la sola e unica risorsa per potersi coprire e proteggere dalle intemperie. In seguito, con l’evoluzione socio-culturale, il suo uso viene abbandonato, probabilmente a causa anche di questo suo simbolismo primitivo e di sopravvivenza, lasciando spazio alla scoperta delle prime fibre naturali e alle loro lavorazioni. Eccezione fatta per la mitologia greca che raffigurava Dei ed eroi coperti da velli pregiati e dai protagonisti dell’Impero Romano spesso descritti adornati da pelli di animali esotici, dobbiamo arrivare al XVII e al XVIII secolo per lacome simbolo di potere e ricchezza, ...