La nuova Maceratese | La scintilla dal derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "La vittoria a Civitanova era lache ci serviva". Giorgio Pagliari, centrocampista della, parla dell’importanza del. "Penso che per noi sia iniziato un nuovo campionato. Ora possiamo andare in campo con un po’ di spensieratezza in più che ci era mancata a causa della mancanza di risultati". Ma adesso in casa biancorossa si pensa al Montegiorgio perché la vittoria di sette giorni fa sia davvero l’inizio di un nuovo cammino. "Ci attende un avversario difficile, ma ogni partita nasconde più di un’insidia. Però andremo in campo con una maggiore fiducia e consapevolezza, la vittoria di domenica scorsa è stata molto importante ma adesso dobbiamo dare continuità". Alla vigilia dell’allenatore Dino Pagliari aveva chiesto alla squadra di essere più coraggiosa e sfrontata, magari questo ...