La Nazione martedì regala Vanity Fair

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ancora un regalo speciale con La. Si rinnova ognil’appuntamento conche i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro. Nel nuovo numero riflettori sul Festival di Sanremo e su Amedeo Umberto Rita Sebastiani, a tutti noto come Amadeus: 61 anni, quinto Festival di Sanremo come direttore artistico. A vederlo, nelle sue giacche di lustrini, è tradizione e sicurezza. Ma a misurare i suoi Festival, ti sembra, al contrario, rivoluzione e spregiudicatezza. "Sono Vergine ascendente Ariete", dice svelando una passione per l’astrologia. Sulla copertina di, Amadeus racconta il suo nuovo Festival, i suoi sogni di libertà e il futuro che sogna per sé e per il nostro Paese.