La morte di Dirk Hamer | gli spari | il processo a Vittorio Emanuele | il documentario di Netflix

(Di sabato 3 febbraio 2024) Da quella notte in Corsica nell’agosto del 1978 alladel 19enne tedesco, fino alla miniserie che cerca di mettere in fila i fatti e di raccontare cosa accadde veramente

Il 18 agosto 1978 venne accusato di omicidio per aver sparato al giovane tedesco Dirk Hamer, 19 anni ...arrestato e poi si è scoperto che non c'era niente sotto, e poi la morte del ragazzo tedesco ...(ANSA) - ROMA, 03 FEB - È morto Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio. Il decesso a Ginevra. L'annuncio in ...Omicidi, processi e guai giudiziari. Sembra un thriller la vita di Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia morto questa mattina a 86 anni. La vicenda forse ...