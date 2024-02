La Massese affila gli artigli C’è da battere il Lanciotto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una bella vittoria per rilanciarsi e riprendere il cammino verso i playoff. E’ quello che chiede la piazza domani allama è quello che si aspetta anche il tecnico Davide Del Nero. L’avversario di giornata è unche arriva a Massa con statistiche sconfortanti per lui (1 punto nelle ultime 6 gare) ma che merita ugualmente il massimo rispetto. "Dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento mentale mostrato ad esempio contro il Perignano – si affretta a precisare il mister bianconero –. Non fa differenza se incontriamo una formazione di alta o bassa classifica. Dovremo mostrare la solita “garra“ che ci ha contraddistinto in questo periodo e che c’è mancata a Camaiore. Domenica abbiamo subito una sconfitta strameritata. Non so bene cosa sia successo perché avevamo fatto un’ottima settimana di lavoro così come l’abbiamo fatta ...