La famosa invasione dei bidet in America

(Di sabato 3 febbraio 2024) Chissà se mai qualcuno dirà: il Covid ha anche fatto cose buone. Ma di certo, nell’eventuale lista, si potrebbe trovare l’ingresso delnella vita deglini. Come titolerebbe Dagospia: “Quegli zozzoni degli yankee scoprono il”. Era un oggetto che i soldati avevano visto usare nei bordelli, mentre liberavano la Francia dai nazisti, tra un servizio e l’altro, ma non erano certo storie da raccontare una volta tornati dalle famiglie. A portare l’igiene genitale nelle casene ci aveva provato Arnold “mr.” Cohen negli anni Sessanta brevettando il suo “sizbath”, creato per curare le emorroidi del padre, ma provare a venderlo era stato un fallimento. Negli ultimi anni però a causa dei lockdown, perduto forse lo stigma legato al sexworking, si è capita l’utilità di un’alternativa ...