“La famiglia nel mirino dei criminali” | rivelazione shock sull’ex Napoli | tifosi senza parole

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Latà organizzata avrebbe messo nelladell’ex: le verità emerse dall’ordinanza di custodia cautelare Il Fatto Quotidiano ha fatto luce su alcune vicende accadute alladi Gennaro Gattuso. Ladel campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 avrebbe infatti pagato la ‘ndrangheta. Latà organizzata pretendeva una mazzetta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Corigliano Calabro, in un terreno di proprietà dellaGattuso. Con precisione il terreno in questione è di proprietà di Francesco Gattuso (il padre di Rino) e della sorella, Ida. Quantomeno questo è quanto emerso dall’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip Chiara Esposito. L’ordinanza è stata emessa nei ...