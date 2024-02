La “fabbrica” di Monza | il Comune investe su scuole e palestre E la smart city avanza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 febbraio 2024)– Anche ilfa i conti con il caro vita. I costi delle utenze sono alle stelle. Anche quest’anno, come fu in misura ancora maggiore l’anno scorso, sul bilancio della città incidono in modo significativo i costi per le utenze - con particolare riferimento alle spese energetiche - che ammontano a 11 milioni e 278 mila euro, mentre negli anni precedenti agli attuali conflitti bellici mondiali si attestavano sui 7 milioni. Restano però invariate le tariffe e i servizi al cittadino e alle famiglie: dagli asili, alle, dalle mense alle piscine e ai centri civici, fino ai servizi cimiteriali. Ilinfatti ci metterà del suo per non far lievita i costi per i cittadini utenti. "L’obiettivo finale è stato quello di proteggere le famiglie e i cittadini più fragili anche evitando l’aumento delle ...