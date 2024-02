La cura dei corsi dei fiumi Stanziati 4 | 2 milioni per gli argini dell’Era

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non solo il rafforzamento deglidell’Arno lungo il parco dei Salici a Pontedera. La Regione Toscana stanzia 4,2di euro per consolidare anche l’argine del fiume Era, nel suo tratto finale alla confluenza con l’Arno. Risorse che arrivano dal Fondo di sviluppo e coesione che sarà attivato nel corso del mese di febbraio con la firma di un accordo tra Regione Toscana e Governo e che vede nella città della Vespa uno dei principali interventi di messa in sicurezza. La sua realizzazione – fanno sapere da Firenze – potrebbe andare a gara entro l’anno in corso, in modo da affidare i lavori nel 2025. In particolare all’inizio si interverrà sull’argine in destra idraulica, a protezione della cittadella scolastica. Non sono previsti innalzamenti dell’argine ma un consolidamento tramite l’infissione di un palancolato, opera molto importante per ...