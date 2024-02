La compagna di Asensio | “Non mi manca Madrid | mi trovo bene a Parigi anche perché…”

"Sono molto felice a Parigi, amo questa città e sento che sia un'opportunità enorme per me", ha detto Sandra Garal ...Dopo il pareggio col Brest, la capolista torna a vincere a Strasburgo e infila il 15° risultato utile di fila in Ligue 1. In avvio Mbappé sbaglia un rigore, ma diventa protagonista in coppia con Asens ...Non solo campo ma anche mercato. Sabato sera il Milan affronterà il Bologna nel match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023-24. Tra gli avversari, osservato speciale sarà Joshua Zirkz ...