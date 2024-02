La città olandese famosa per le ceramiche è un polo di attrazione culturale che riserva sorprese | la chiesa trasformata in libreria | l' ex miniera in museo | il monastero in hotel E a marzo ospita Tefaf | la prestigiosa fiera d' arte

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un dolce paesaggio collinare costellato di vigneti. Una Babele linguistica dove, oltre all’, si parlano francese, tedesco, dialetto limburghese e naturalmente inglese, vista l’alta presenza di studenti universitari stranieri. Maastricht è lache non ti aspetti. Una piccola Parigi nei Paesi Bassi – solcata dalla Mosa che qui si chiama Maas – per la sua vocazione gastronomica, per gli ottimi vini, per la joie de vivre dei suoi abitanti. La meraviglia dei tulipani, ...