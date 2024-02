«Kylian Mbappé lascerà il PSG per il Real Madrid» Per la stampa francese manca solo l’annuncio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lanon ha dubbi: quello in corso sarà l’ultimo anno dicon la maglia del Paris Saint Germain. Il 25enne attaccanteda giugno volerà a, alla corte delguidato da Carlo Ancelotti. La notizia non è ancora ufficiale, ma la decisione è presa, scrive oggi Le Parisien. Restano da definire certo i dettagli di un contratto che s’annuncia faraonico, ma il club di Florentino Perez non è nuovo a investimenti del genere, eavrebbe delineato una volta per tutte con chiarezza qual è il prossimo passo che intende compiere per far spaccare il volo alla sua carriera. Trascinatore della Francia campione del mondo nel 2022,con la maglia del Psg ha messo in bacheca cinque campionati ...