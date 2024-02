“Kate Middleton è stata in coma” | la fuga di notizie choc che ha fatto infuriare il Palazzo reale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 febbraio 2024) Pubblicato il 3 Febbraio, 2024 C’è grande preoccupazione in Gran Bretagna per la salute di, ricoverata e operata qualche giorno fa. Intanto stanno facendo molto rumore le dichiarazioni della giornalista spagnola esperta di reali, Concha Calleja, che in un programma tv del canale spagnolo Fiesta ha comunicato di aver saputoallarmanti sul decorso post operatorio della principessa del Galles da parte di una fonte molto vicina alla Casa. “ha rischiato la vita” “I medici hanno dovuto agire rapidamente per salvarle la vita” – ha dichiarato la giornalista, aggiungendo che il team dei medici che la seguiva è stato costretto ad unindotto e all’intubazione della principessa. Questi interventi sarebbero stati necessari ...