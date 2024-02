Juventus | i convocati per l'Inter | Allegri porta a Milano anche Djaló e Alcaraz

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida alla Salernitana di questa sera, valida per gli ... (sportface)

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un ... (sportface)

La Juventus domani sarà impegnata al Via del Mare di Lecce nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri... (calciomercato)

L’Atalanta ha reso nota la lista dei convocati per la sfida che li vedrà affrontare la Lazio di Maurizio Sarri al Gewiss Stadium di Bergamo domani alle 18. Tra i convocati non compare il nome di Teun ...Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lazio, gara della 23ª giornata della Serie A TIM 2023-2024 in programma domenica.Maelle Garbino, centrocampista della Juventus Women, ha così parlato in un’intervista a Tuttosport. MATCH CON LA FIORENTINA – «Sì, i numeri della gara con la Fiorentina parlano chiaro rispetto al ...