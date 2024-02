Juventus | Gatti | 'Qui le pressioni ti mangiano Prima ero uno spettatore | ora'

“Mi faccio il mazzo perché coi sogni non ho ancora finito, anzi, non sono neanche arrivato a metà” . Così il difensore della Juventus , Federico ... (sportface)

La Juventus domani sarà impegnata al Via del Mare di Lecce nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri... (calciomercato)

Intervistato dai canali ufficiali della Serie A, il difensore centrale della Juventus, Federico Gatti, ha parlato del big match contro i rivali dell’Inter: “Alla Juve ci sono pressioni che non si poss ...INTER-BOLOGNA 2-0 Marcatori: Kamaté 8', Stankovic 15', Sarr 62', Akinsanmiro 67' 68' - Ormai l'Inter dilaga da ogni parte: ci prova anche ...Da Graca salta Juventus Next Gen-Ancona: il motivo del forfait dell’attaccante bianconero. Le sue condizioni Marco Da Graca non è fra i convocati di Brambilla per Juventus Next Gen–Ancona. L’attaccant ...